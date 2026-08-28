Три российских аэропорта вернулись к штатному режиму работы

Аэропорты Иваново, Тамбова и Ярославля работают штатно Три российских аэропорта вернулись к штатному режиму работы

Москва28 авг Вести.Аэропорты Иваново (Южный), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна) вернулись к штатному режиму работы после снятия введенных ранее временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Отмечается, что ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Согласно сообщениям Росавиации, воздушная гавань Тамбова приостановила работу около 01.30 мск, а Ярославля и Иваново — около 05.00 мск.