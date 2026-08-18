В аэропорту Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты ограничения на полеты

Три российских аэропорта вернулись к штатной работе В аэропорту Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты ограничения на полеты

Москва18 авг Вести.Ограничения на прием и отправку воздушного транспорта сняли утром 18 августа в трех российских аэропортах, сообщает Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. В последнем ограничения действовали всего несколько минут.

Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в канале МАХ

Отмечается, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов. Других подробностей не приводится.