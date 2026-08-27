Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Ижевска и Перми

Аэропорты Ижевска и Перми вновь работают без ограничений Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Ижевска и Перми

Москва27 авг Вести.В двух городах России к штатному режиму работы возвращаются местные аэропорты. Речь идет про авиагавани Ижевска и Перми, сообщает Росавиация.

В аэропортах Ижевска и Перми (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в национальном мессенджере

Меры предпринимались в связи с требованиями безопасности. Они продержались в обеих воздушных гаванях около пяти часов.

Ранее вновь открылись для обслуживания рейсов аэропорты Ульяновска, Чебоксар и Нижнего Новгорода.