Москва27 авгВести.В двух городах России к штатному режиму работы возвращаются местные аэропорты. Речь идет про авиагавани Ижевска и Перми, сообщает Росавиация.
В аэропортах Ижевска и Перми (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в национальном мессенджере
Меры предпринимались в связи с требованиями безопасности. Они продержались в обеих воздушных гаванях около пяти часов.
Ранее вновь открылись для обслуживания рейсов аэропорты Ульяновска, Чебоксар и Нижнего Новгорода.