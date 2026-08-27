Москва27 авгВести.Временные ограничения на прием и отправку полетов ввели после полуночи 27 августа в аэропортах Ижевска, Кирова, Перми, сообщает пресс-служба Росавиации. Информация была опубликована в канале ведомства на платформе МАХ в 02.50 по московскому времени.
Аэропорты Ижевск, Киров (Победилово), Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в тексте
По информации ведомства, ограничения принимались для обеспечения безопасности полетов авиатранспорта. Сроки действия обозначенных мер не указаны.