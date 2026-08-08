Аэропорты Ижевска, Кирова и Перми прервали работу на фоне ракетной опасности Из-за ракетной опасности прервали работу аэропорты Ижевска, Кирова и Перми

Москва8 авг Вести.Росавиация в целях безопасности временно закрыла аэропорты Ижевска, Перми и Кирова на фоне объявленной в этих регионах ракетной опасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что 8 августа в 12 регионах Поволжья была объявлена ракетная опасность, в том числе в Удмуртии, Кировской области и Пермском крае. Росавиация в целях безопасности остановила полеты также в Казани, Нижнекамске, Чебоксарах, Самаре, Саратове, Пензе и Уфе некоторых других.