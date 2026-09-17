Москва17 сенВести.На фоне беспилотной опасности, объявленной на территории Татарстана и Чувашии, Росавиация приостановила работу аэропортов Казани и Чебоксар.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовсообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX
Ранее 17 сентября, согласно данным республиканских служб МЧС России, опубликованным в MAX, в Татарстане и Чувашии был введен режим беспилотной опасности.