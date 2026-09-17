На фоне беспилотной опасности закрылись аэропорты Казани и Чебоксар

Аэропорты Казани и Чебоксар закрылись на фоне беспилотной опасности На фоне беспилотной опасности закрылись аэропорты Казани и Чебоксар

Москва17 сен Вести.На фоне беспилотной опасности, объявленной на территории Татарстана и Чувашии, Росавиация приостановила работу аэропортов Казани и Чебоксар.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Ранее 17 сентября, согласно данным республиканских служб МЧС России, опубликованным в MAX, в Татарстане и Чувашии был введен режим беспилотной опасности.