Москва9 авгВести.Аэропорты Пензы и Саратова восстановили работу в обычном режиме после вынужденного перерыва из-за введения усиленных мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в канале ведомства на платформе MAX
Ранее ночью 9 августа в Пензенской области объявлялась беспилотная опасность. Согласно актуальной информации, которую опубликовал глава региона Олег Мельниченко в MAX, режим опасности атаки беспилотников в настоящее время отменен.