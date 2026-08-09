Аэропорты Пензы и Саратова восстановили работу в обычном режиме

Аэропорты Пензы и Саратова возобновили авиасообщение Аэропорты Пензы и Саратова восстановили работу в обычном режиме

Москва9 авг Вести.Аэропорты Пензы и Саратова восстановили работу в обычном режиме после вынужденного перерыва из-за введения усиленных мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 9 августа в Пензенской области объявлялась беспилотная опасность. Согласно актуальной информации, которую опубликовал глава региона Олег Мельниченко в MAX, режим опасности атаки беспилотников в настоящее время отменен.