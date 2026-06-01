Москва1 июнВести.В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Магаса отменены ограничения на полеты после перерыва, связанного с введением усиленных мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Усиленные меры безопасности вводились в аэропортах ночью 1 июня на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Северного Кавказа.