Москва29 маяВести.В аэропортах Волгограда и Геленджика возобновилось обслуживание авиарейсов после перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Усиленные меры безопасности действовали в аэропорту Волгограда на фоне ракетной опасности и угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) почти 7 часов, в Геленджике – около 4 часов.
Ранее сообщалось, что ночью 29 мая при массированной атаке украинских БПЛА был поврежден многоэтажный жилой дом.