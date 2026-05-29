В аэропортах Волгограда и Геленджика отменили ограничения на полеты Аэропорты Волгограда и Геленджика возобновили авиасообщение

Москва29 мая Вести.В аэропортах Волгограда и Геленджика возобновилось обслуживание авиарейсов после перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Усиленные меры безопасности действовали в аэропорту Волгограда на фоне ракетной опасности и угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) почти 7 часов, в Геленджике – около 4 часов.

Ранее сообщалось, что ночью 29 мая при массированной атаке украинских БПЛА был поврежден многоэтажный жилой дом.