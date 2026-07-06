Москва6 июлВести.В аэропорту Челябинска (Баландино) сняты ограничения на полеты гражданских судов, сообщает Росавиация в мессенджере MAX.
Информация об этом появилась в 15.14 по московскому времени. Меры вводили в целях обеспечения безопасности полетов.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсказано в сообщении
Ранее министерство общественной безопасности региона предупредило местных жителей о реальной угрозе атаки беспилотников – пролет дронов зафиксировали на территории ряда муниципалитетов. В ведомстве призвали население сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.