Академик Сахаров предсказал, от чего может погибнуть человечество Академик Сахаров: человечество может погибнуть в "малых" войнах

Москва21 мая Вести.Физик-теоретик, один из создателей первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров предсказал, что человечество может погибнуть из-за изнуряющих "малых" войн. Об этом пишет KP.RU.

Издание приводит несколько предсказаний академика из его статьи 1974 года "Мир через полвека".

Человечество может погибнуть, истощив свои силы в "малых" войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности в экономической сфере, в регулировании прироста населения, от политического авантюризма прогнозировал Сахаров

В материале отмечается, что некоторые из предсказаний ученого сбылись. Например, Сахаров предвидел создание интернета, предположив, что будет разработана всемирная информационная система, которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, статьи, справки.

При этом Сахаров предсказывал и замену машин аккумуляторными повозками на шагающих "ногах", которые по всем параметрам проигрывают современным колесным автомобилям, но не требуют асфальтовых дорог и не нарушают травяного покрова.