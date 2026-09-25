Москва25 сенВести.Над территорией Смоленской области за минувшую ночь сбиты два беспилотника ВСУ. Информация размещена в MAX губернатора региона Василия Анохина.
Уважаемые жители Смоленской области, прошедшей ночью дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона уничтожены два украинских беспилотникаговорится в мессенджере
По предварительным данным, обошлось без последствий и разрушений на земле. Никто не пострадал. Оперативные службы работают на местах падений обломков.