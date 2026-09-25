Анохин сообщил о двух сбитых над Смоленской областью вражеских дронах Над Смоленской областью минувшей ночью ликвидированы 2 БПЛА ВСУ

Москва25 сен Вести.Над территорией Смоленской области за минувшую ночь сбиты два беспилотника ВСУ. Информация размещена в MAX губернатора региона Василия Анохина.

Уважаемые жители Смоленской области, прошедшей ночью дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона уничтожены два украинских беспилотника говорится в мессенджере

По предварительным данным, обошлось без последствий и разрушений на земле. Никто не пострадал. Оперативные службы работают на местах падений обломков.