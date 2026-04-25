Москва25 апр Вести.В текущем году апрель на европейской части России оказался аномально влажным, об этом заявил в интервью РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Апрель у нас получается аномально влажный​​​. Сейчас в Нижегородской области уже выпало 85 миллиметров осадков при норме 30. То есть три месячных нормы рассказал ученый

Он добавил, что в Нижнем Новгороде даже сформировался временный снежный пласт, а в целом в центральной части России норма осадков за месяц была превышена почти в три раза. По словам специалиста, в предыдущий раз такой влажный апрель наблюдался 10 лет назад. При этом он был теплее.