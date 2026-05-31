Москва31 маяВести.Любые заявления на тему американо-иранского мирного соглашения — спекуляции, не стоящие внимания. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Переговоры и обмен сообщениями продолжаются, и пока не будет достигнут конкретный результат, делать какие-либо выводы невозможно. Все, что сейчас говорится, — это спекуляции, и этому не следует придавать значенияприводит его слова иранское издание YJC
Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор.