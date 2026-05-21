Москва21 мая Вести.С просьбой сохранить уникальные конструкции радио- и телебашни архитектора Владимира Шухова на Шаболовке в Москве к президенту России Владимиру Путину обратились представители архитектурного сообщества, инженеры и реставраторы. Об этом сообщает портал "Архи.ру".

Шуховская башня представляет ценность не только как инженерная идея или узнаваемый силуэт, но прежде всего, как аутентичный памятник, созданный в 1922 году усилиями отечественной инженерной и производственной школы в тяжелейший исторический период становления страны говорится в сообщении

Прославленная гиперболоидная конструкции имеет большую культурную и историческую ценность.

В 2022 году оригинальные металлические конструкции памятника исключили из предмета охраны. В рамках реконструкции они могут быть заменены на новые, что приведет к утрате одного из самых узнаваемых зданий русского авангарда.

Специалисты предложили наложить мораторий на проект реконструкции и запланировать научную реставрацию. Письмо подписали десятки архитектурных бюро и архитекторов, а также сотни жителей страны.

Радиобашню по проекту русского архитектора и инженера Владимира Шухова построили вскоре после Октябрьской революции и Первой Мировой войны. В 1922 году она начала трансляцию первых радиопередач, а затем и телевизионных. Сейчас на башне размещаются передатчики мобильной связи.