Автозак с бывшим министром финансов Ростовской области попал в ДТП Автозак с арестованной экс-главой минфина Ростовской области попал в ДТП

Москва6 мая Вести.Спецмашина, перевозившая бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову, попала в аварию, экс-чиновница получила травму головы. Об этом сообщает местный портал DonDay.

ДТП произошло 29 апреля, но известно о нем стало только сейчас. В тот день Федотову перевозили из СИЗО Новочеркасска в следственный изолятор в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, автозак подрезало другое транспортное средство.

Она разбила голову, какие-то телесные повреждения получила сказал источник издания

Федотову задержали в феврале 2025 года. По данным следствия, она привлекла кредиты по завышенной ставке, в результате чего региональному бюджету был нанесен ущерб в размере около 2 миллиардов рублей.