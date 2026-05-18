Baza: мошенники обманули сына экс-главы холдинга, выпускавшего "Из рук в руки"

Baza: мошенники обманули сына экс-главы холдинга, выпускавшего "Из рук в руки" Baza: мошенники обманули сына экс-главы холдинга, выпускавшего "Из рук в руки"

Москва18 мая Вести.В Москве17-летний сын экс-директора холдинга, выпускавшего легендарную газету "Из рук в руки", передал мошенникам деньги, ювелирные украшения и дорогие часы отца на сумму около 16 млн рублей. Об этом сообщило интернет-издание Baza.

По данным медиа, юноша является наследником Николаса Дадиани — бывшего гендиректора "Пронто‑Медиа", ушедшего в отставку в июне 2020 года.

Сначала подростку позвонили сотрудники "службы домофона" и убедили его сообщить код из СМС. Затем ему начали поступать сообщения о якобы взломанных "Госуслугах" и участии в финансировании запрещенной деятельности.

В итоге школьник передал «для декларации» все семейное имущество. Из квартиры матери он вынес: 5 930 евро, 750 долларов США, а также доставшиеся в наследство ювелирные украшения на сумму 9,4 млн рублей. Мошенники также убедили … [жертву] отдать им наручные часы стоимостью более 6 млн рублей. Общая сумма похищенного превысила 16 млн рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале Baza в мессенджере MAX

Сотрудники МВД просмотрели записи с камер видеонаблюдения, в результате чего установили и задержали 29-летнюю приезжую, которая забрала ценности у подростка. Вторая участница преступной схемы — 21-летняя жительница Долгопрудного — сбыла похищенное в ломбард, конвертировала деньги в криптовалюту и перевела кураторам.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, добавило интернет-издание.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.