Киев и Берлин договорились сотрудничать в освоении минеральных ресурсов Украины

Москва14 апр Вести.Украина и ФРГ договорились о сотрудничестве в освоении украинских минеральных ресурсов и обеспечении энергобезопасности, информирует Министерство экономики ФРГ на своем сайте.

Украинский министр экономики Алексей Соболев и глава Минэнерго Денис Шмыгаль встретились в Берлине с министром экономики Германии Катериной Райхе.

На встрече заключено коммюнике к меморандуму о взаимопонимании между ведомством по сырью ФРГ и службой геологии и недр Украины.

На этой основе должно быть положено начало сотрудничеству ведомств в области разведки и освоения месторождений минерального сырья на Украине говорится в сообщении на сайте немецкого Министерства экономики



Шмыгаль и Райхе также обсудили дорожную карту поддержки энергобезопасности Украины, Киев и Берлин договорились создать рабочую группу по экономическим и торговым вопросам.

В апреле прошлого года Киев подписал сделку о природных ресурсах Украины​​​ с Вашингтоном.