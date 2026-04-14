Москва14 апрВести.Украина и ФРГ договорились о сотрудничестве в освоении украинских минеральных ресурсов и обеспечении энергобезопасности, информирует Министерство экономики ФРГ на своем сайте.
Украинский министр экономики Алексей Соболев и глава Минэнерго Денис Шмыгаль встретились в Берлине с министром экономики Германии Катериной Райхе.
На встрече заключено коммюнике к меморандуму о взаимопонимании между ведомством по сырью ФРГ и службой геологии и недр Украины.
На этой основе должно быть положено начало сотрудничеству ведомств в области разведки и освоения месторождений минерального сырья на Украинеговорится в сообщении на сайте немецкого Министерства экономики
Шмыгаль и Райхе также обсудили дорожную карту поддержки энергобезопасности Украины, Киев и Берлин договорились создать рабочую группу по экономическим и торговым вопросам.
В апреле прошлого года Киев подписал сделку о природных ресурсах Украины с Вашингтоном.