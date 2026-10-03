Беспилотная опасность объявлена в Ингушетии В Ингушетии объявили беспилотную опасность

Москва3 окт Вести.Беспилотная опасность объявлена на территории Ингушетии, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что предупреждение действует сегодня с 13.28 по московскому времени.

Беспилотная опасность объявлена в Республике Ингушетия с 13.28 (мск) 3 октября говорится в сообщении

Жителей просят сохранять спокойствие, оставаться дома и не подходить к окнам.

Беспилотная опасность в это же время была объявлена на территории Кабардино-Балкарии. Об этом проинформировал жителей в мессенджере MAX глава республики Казбек Коков.