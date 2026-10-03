Москва3 октВести.Беспилотная опасность объявлена на территории Ингушетии, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Отмечается, что предупреждение действует сегодня с 13.28 по московскому времени.
Беспилотная опасность объявлена в Республике Ингушетия с 13.28 (мск) 3 октябряговорится в сообщении
Жителей просят сохранять спокойствие, оставаться дома и не подходить к окнам.
Беспилотная опасность в это же время была объявлена на территории Кабардино-Балкарии. Об этом проинформировал жителей в мессенджере MAX глава республики Казбек Коков.