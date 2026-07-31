Москва31 июлВести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории нескольких регионов России. Об этом сообщили соответствующие ведомства и власти субъектов страны.
Так, о данной угрозе в Калмыкии предупредило МЧС республики.
Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Калмыкияговорится в сообщении регионального МЧС на платформе MAX
Схожие оповещения сделали правительство Республики Мордовия, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, а также главк МЧС России по Ульяновской области.
Россиян проинформировали, что в некоторых случаях не исключено отключение мобильного интернета.