В Калмыкии, Мордовии и на Ставрополье действует беспилотная опасность

Беспилотная опасность объявлена в Калмыкии, Мордовии и на Ставрополье В Калмыкии, Мордовии и на Ставрополье действует беспилотная опасность

Москва31 июл Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории нескольких регионов России. Об этом сообщили соответствующие ведомства и власти субъектов страны.

Так, о данной угрозе в Калмыкии предупредило МЧС республики.

Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Калмыкия говорится в сообщении регионального МЧС на платформе MAX

Схожие оповещения сделали правительство Республики Мордовия, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, а также главк МЧС России по Ульяновской области.

Россиян проинформировали, что в некоторых случаях не исключено отключение мобильного интернета.