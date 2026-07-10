В трех российских регионах Кавказа введена беспилотная опасность Главы трех российских регионов Кавказа сообщили об угрозе атаки БПЛА

Москва10 июл Вести.В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае утром в пятницу, 10 июля, объявили беспилотную опасность, сообщили в своих MAX-каналах главы регионов.

На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков призвал жителей республики следить за передаваемыми официальными сообщениями.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров напомнил телефон экстренных служб: 112, по которому можно обратиться за помощью круглосуточно.