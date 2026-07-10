Москва10 июлВести.В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае утром в пятницу, 10 июля, объявили беспилотную опасность, сообщили в своих MAX-каналах главы регионов.
На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернетанаписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков призвал жителей республики следить за передаваемыми официальными сообщениями.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров напомнил телефон экстренных служб: 112, по которому можно обратиться за помощью круглосуточно.