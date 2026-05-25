SVT: в Швеции беспилотный автобус в день своего запуска столкнулся с трамваем

Москва25 мая Вести.Беспилотный автобус в шведском Гетеборге в первый же день работы столкнулся с трамваем, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщил телеканал SVT.

Беспилотный автобус столкнулся с трамваем в центре Гетеборга всего через пару часов после того, как впервые начал возить пассажиров говорится в сообщении

Спустя чуть более часа после того, как беспилотный автобус компании Västtrafik вышел на маршрут, в него врезался трамвай. В компании уточнили, что никто из пассажиров не пострадал.

По данным телеканала, автобус вернут в депо для проверки и возможного ремонта.

В августе прошлого года СМИ сообщали, что американский производитель электрокаров Tesla удалил данные о смертельной аварии, которая произошла в 2019 году, чтобы скрыть вину автопилота.