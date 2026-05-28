Боец "Орлана" получил ранение при отражении атаки FPV-дрона в Новой Таволжанке В Белгородской области ранен боец "Орлана", пытавшийся нейтрализовать БПЛА

Москва28 мая Вести.В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал боец подразделения "Орлан", пытавшийся отразить атаку FPV-дрона, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

Боец получил осколочное ранение голени. Сослуживцы привезли его в Шебекинскую центральную районную больницу. Там ему оказали необходимую помощь и отправили на дальнейшее лечение в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке Поляна Шебекинского округа БПЛА сдетонировал на парковке предприятия – повреждены два грузовых и три легковых автомобиля.

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон ударил по частному домовладению, повредив крышу, а в районе поселка Комсомольский атаковал автомобиль – у транспортного средства посечен кузов и разбиты стекла.