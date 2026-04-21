Москва21 апр Вести.В современных боевых условиях способность быстро перемещаться зачастую важнее наличия военного арсенала. Об этом заявил ИС "Вести" командир роты группировки ВС РФ "Запад" с позывным Курск.

В условиях насыщенности фронта успех определяет скорость принятия решений и мобильность, отметил военный

Сейчас работали по пехоте противника, получили цель и быстро отработали. Маневренность - это самый лучший показатель: чем быстрее отработаем, уедем - врагу меньше шансов, чтобы нас засечь