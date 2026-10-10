Боеприпас взорвался в руках жителя Курской области, он тяжело ранен Молодому человеку оторвало руку при взрыве боеприпаса в Курской области

Москва10 окт Вести.Молодой человек получил тяжелые ранения при взрыве боеприпаса в Тимском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, 23-летний пострадавший нашел снаряд и пытался его вскрыть.

В результате взрыва у него произошел отрыв правой кисти, осколками ранило грудь и левую руку. Вновь прошу всех: пожалуйста, при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогайте их! Это может быть крайне опасно написал губернатор в мессенджере МАХ

Раненого госпитализируют в областную больницу.