Москва10 октВести.Молодой человек получил тяжелые ранения при взрыве боеприпаса в Тимском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, 23-летний пострадавший нашел снаряд и пытался его вскрыть.
В результате взрыва у него произошел отрыв правой кисти, осколками ранило грудь и левую руку. Вновь прошу всех: пожалуйста, при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогайте их! Это может быть крайне опаснонаписал губернатор в мессенджере МАХ
Раненого госпитализируют в областную больницу.