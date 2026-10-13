В Орловской области после атаки БПЛА обесточены несколько населенных пунктов

Более 30 БПЛА сбиты в Орловской области при атаке на объекты инфраструктуры В Орловской области после атаки БПЛА обесточены несколько населенных пунктов

Москва13 окт Вести.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отражении атаки на гражданские объекты критической инфраструктуры.

По данным руководителя субъекта, над территорией региона за сутки сбили 31 беспилотный летательный аппарат, в результате произошедшего никто не пострадал.

В одном из районов произошел обрыв провода в пролете опор линии электропередач. Частично обесточены несколько населенных пунктов говорится в заявлении губернатора, опубликованном в MAX

В настоящее время ведется работа по скорейшему восстановлению электроснабжения. На местах находятся сотрудники специальных и экстренных служб.