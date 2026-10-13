Москва13 октВести.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отражении атаки на гражданские объекты критической инфраструктуры.

По данным руководителя субъекта, над территорией региона за сутки сбили 31 беспилотный летательный аппарат, в результате произошедшего никто не пострадал.

В одном из районов произошел обрыв провода в пролете опор линии электропередач. Частично обесточены несколько населенных пунктов

говорится в заявлении губернатора, опубликованном в MAX

В настоящее время ведется работа по скорейшему восстановлению электроснабжения. На местах находятся сотрудники специальных и экстренных служб.