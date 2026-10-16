Москва16 октВести.Над Орловской областью минувшей ночью было уничтожено 13 украинских БПЛА. После атаки дронов противника зафиксированы повреждения хозпостроек в одном из районов, сообщил губернатор Андрей Клычков в MAX.
Пострадавших, по его словам, нет.
Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 13 вражеских БПЛА. В результате падения обломков получены повреждения двух хозяйственных построек в одном из районов регионаговорится в публикации
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, сообщил глава региона.