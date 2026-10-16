Хозяйственные постройки повреждены при атаке БПЛА в Орловской области В Орловской области сбили 13 БПЛА, повреждены хозяйственные постройки

Москва16 окт Вести.Над Орловской областью минувшей ночью было уничтожено 13 украинских БПЛА. После атаки дронов противника зафиксированы повреждения хозпостроек в одном из районов, сообщил губернатор Андрей Клычков в MAX.

Пострадавших, по его словам, нет.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 13 вражеских БПЛА. В результате падения обломков получены повреждения двух хозяйственных построек в одном из районов региона говорится в публикации

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, сообщил глава региона.