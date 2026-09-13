Жилые дома и детсад повреждены в Орловской области в результате падения БПЛА

Жилые дома и детсад повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Жилые дома и детсад повреждены в Орловской области в результате падения БПЛА

Москва13 сен Вести.Российские военнослужащие отразили атаку трех украинских беспилотников в Орловской области, в результате падения обломков дронов повреждены 4 жилых дома и детский сад. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

ВСУ предприняли попытку атаки ночью 13 сентября.

Уничтожены 3 вражеских БПЛА. Обломки одного из них упали на территории Заводского района города Орла … — повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98 написал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ

На местах прилетов работают городские службы, управляющие организации и профильные специалисты; организованы восстановительные работы, также идет работа по оценке повреждений и оперативному устранению последствий.