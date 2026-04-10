Москва10 апр Вести.Результаты опроса, проведенного компанией Public First, показали, что 53% опрошенных жителей Великобритании считают США "негативной силой в мире" – это на 19% больше, чем до похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование.

Кроме того, только 29% респондентов позитивно оценили роль США на мировой арене. Так, одобрение решений американского руководства снизилось на 12% по сравнению с декабрем прошлого года.

Также среди опрошенных 85% считают, что ситуация в международном пространстве становится все более опасной. 60% британцев отметили, что до этого не чувствовали такой нестабильности.

Ранее сенатор от Демократической партии Чак Шумер призвал американцев остановить главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы сохранить мир с Ираном.

В декабре прошлого года опрос NBC показал, что больше половины граждан США не одобряют работу Трампа на посту президента.