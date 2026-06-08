Введенное 15 мая ограничение проезда к совхозу Петропавловский снято на Камчатке

Большегрузы снова могут проехать от столицы Камчатки к совхозу Петропавловский Введенное 15 мая ограничение проезда к совхозу Петропавловский снято на Камчатке

Москва8 июн Вести.Ограничение движения на участке дороги Петропавловск-Камчатский – подъезд к совхозу Петропавловский, введенное 15 мая для большегрузов, снято, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

… утром 8 июня снято ограничение движения для грузовых транспортных средств, общая фактическая масса которых более 3,5 тонн, на участке с 0 по 5 километр автодороги Петропавловск-Камчатский – подъезд к совхозу Петропавловский написали в пресс-службе

Ограничение вводили для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения дорожного полотна.