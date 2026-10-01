Поисковики нашли под Орлом сбитый в 1943 году бомбардировщик Пе-2

Бомбардировщик Пе-2, сбитый в 1943 году, нашли в Орловской области Поисковики нашли под Орлом сбитый в 1943 году бомбардировщик Пе-2

Москва1 окт Вести.В Орловской области поисковики нашли бомбардировщик Пе-2, сбитый в годы Великой Отечественной войны, сообщает Stavropol.Media.

Борт входил в 3-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. В конце января 1943 года экипаж самолета вылетел в район Змеевки и Яровки на свое последнее боевое задание. С того дня все члены экипажа числились пропавшими без вести.

29 января 1943 года экипаж 3-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка не вернулся с боевого задания … и числился пропавшим без вести говорится в материале

Имена летчиков смогли установить по номерам на моторах. Это лейтенант Николай Кабыкин (1911 года рождения), старший сержант Николай Козлов (1921 года рождения) и младший сержант Алексей Лобжанидзе (1916 года рождения). Теперь поисковики ищут родственников погибших.