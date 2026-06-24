Москва24 июн Вести.Останки пилота Ил-2 Александра Машковцева, найденного под Калининградом, передали членам его семьи. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в MAX.

Советский штурмовик Ил-2 обнаружили во время раскопок в Красновке под Зеленоградском. Самолет, по имеющимся данным, сбили в апреле 1945 года во время Восточно-Прусской операции. Позже удалось установить личность одного из членов экипажа – командира авиаэскадрильи 949-го Штурмового Авиационного Полка, капитана Александра Машковцева. Его родственник увидел сюжет про раскопки по ТВ и связался с властями Калининградской области.

Сегодня передали родственникам останки капитана Красной армии Александра Ивановича Машковцева. Будут хоронить на малой родине героя – в Кировской области. Приехал и мой друг Олег, который увидел сюжет на федеральном канале и узнал о своем родственнике рассказал губернатор

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что Калининградская область появилась благодаря подвигу таких героев, как Александр Машковцев.