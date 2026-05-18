Москва18 мая Вести.Из настойки сирени можно делать компрессы для лечения суставов, однако внутрь принимать ее опасно, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяну Хрынову.

Настой цветов, а также листья сирени используется наружно - в виде компрессов при отложении солей в суставах, особенно при пяточных шпорах. Можно листья прикладывать к ранам для их заживления. То есть в сирени есть лекарственные вещества, но внутрь их использовать опасно сказала биолог

Она также уточнила, что в листьях и цветах растения содержится сирингин - сердечный гликозид, который вызывает аритмию, нарушение сна и головную боль.