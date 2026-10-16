Москва16 окт Вести.В городах Черноморского побережья России устраняют последствия сильных дождей. В Анапе к утру выпало 36 мм осадков. Это две трети октябрьской нормы, сообщили синоптики ИС "Вести".

Такие интенсивные ливни не могли пройти без последствий. По сообщениям местных жителей, в Анапе размыло Центральный пляж.

Коммунальщики заняты устранением последствий. Как написал в мессенджере MAX первый замглавы Анапы Сергей Донец, ранее специалисты провели телеинспекцию всей ливневой сети города протяженностью около 5 километров.

По его словам, на участках, где были обнаружены загрязнения, выполнили очистку, чтобы восстановить пропускную способность коммуникаций и обеспечить отвод дождевой воды.