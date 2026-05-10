Новый частный космодром в РФ позволит запускать до 50 легких ракет в год

Москва10 мая Вести.Космодром "Приморский", который российская частная космическая компания Space Energy намерена построить в этом году, позволит запускать до 50 легких ракет в год, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В компании отметили, что инфраструктура космодрома проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты​​​.

Это позволяет значительно сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков. Проектная мощность комплекса предусматривает до 50 запусков в год отметил собеседник агентства

Космодром будет использоваться для запусков сверхлегкой ракеты-носителя "Орбита", разработанной Space Energy. Первый полет планируется в 2027 году, но при успешной реализации проекта он может произойти уже в этом году.