Space Energy начнет строить собственный космодром в Приморье в этом году

Начало строительства первого частного космодрома в РФ планируется в 2026 году Space Energy начнет строить собственный космодром в Приморье в этом году

Москва10 мая Вести.Частная космическая компания Space Energy собирается начать строительство собственного космодрома в Приморском крае уже в этом году, сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

Космодром "Приморский" — первый в России частный космический стартовый комплекс, ориентированный на регулярные коммерческие запуски малых космических аппаратов… Проект планируется к реализации с 2026 года на территории Приморского края и является важным шагом к созданию современной, гибкой и коммерчески ориентированной космической индустрии отметили в пресс-службе

Проектная мощность проекта составляет 50 запусков в год. "Приморский" будет обслуживать легкие и сверхлегкие ракеты-носители, суборбитальные миссии, научные и технологические запуски.

После открытия космодром сможет разгрузить действующие космодромы и создать в России рынок коммерческих запусков.