Москва10 маяВести.Частная космическая компания Space Energy собирается начать строительство собственного космодрома в Приморском крае уже в этом году, сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.
Космодром "Приморский" — первый в России частный космический стартовый комплекс, ориентированный на регулярные коммерческие запуски малых космических аппаратов… Проект планируется к реализации с 2026 года на территории Приморского края и является важным шагом к созданию современной, гибкой и коммерчески ориентированной космической индустрииотметили в пресс-службе
Проектная мощность проекта составляет 50 запусков в год. "Приморский" будет обслуживать легкие и сверхлегкие ракеты-носители, суборбитальные миссии, научные и технологические запуски.
После открытия космодром сможет разгрузить действующие космодромы и создать в России рынок коммерческих запусков.