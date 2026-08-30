Росавиация: в аэропорту Череповца сняты ограничения на полеты

Череповецкий аэропорт возобновил обслуживание рейсов в полном объеме Росавиация: в аэропорту Череповца сняты ограничения на полеты

Москва30 авг Вести.В аэропорту Череповца возобновляется работа по приему и отправлению самолетов в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Как следует из опубликованного сообщения в канале ведомства, в череповецкой воздушной гавани сняли имевшиеся временные ограничения на полеты.

Они носили частичный характер – отправка и прием бортов проводились по согласованию с соответствующими органами.

Утром воскресенья также ограничения сняли в Ярославле и Московском регионе, а также в других городах страны.