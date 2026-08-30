Москва30 авгВести.Аэропорт Ярославля Туношна возвращается к штатному режиму работы. Ограничения сняты, стало известно из публикации Росавиации.
В аэропорту Ярославля Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в национальном мессенджере MAX
Меры безопасности действовали в небе над Ярославлем с 2 часов 6 минут мск 30 августа.
Ранее ограничения также были сняты в ряде других российских аэропортов, среди которых Пулково, Краснодар и две авиагавани Московского региона.