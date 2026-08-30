В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В ярославском аэропорту Туношна сняли ограничения на выполнение рейсов В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Москва30 авг Вести.Аэропорт Ярославля Туношна возвращается к штатному режиму работы. Ограничения сняты, стало известно из публикации Росавиации.

В аэропорту Ярославля Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в национальном мессенджере MAX

Меры безопасности действовали в небе над Ярославлем с 2 часов 6 минут мск 30 августа.

Ранее ограничения также были сняты в ряде других российских аэропортов, среди которых Пулково, Краснодар и две авиагавани Московского региона.