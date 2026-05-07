Четыре аэропорта России закрыли для полетов из-за ограничений Аэропорты Краснодара, Геленджика, Ярославля и Нижнего Новгорода закрыты

Москва7 мая Вести.В аэропортах Краснодара, Геленджика, Ярославля и Нижнего Новгорода в ночь на четверг, 7 мая, введены ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Геленджик, Краснодар (Пашковский), Ярославль и Нижний Новгород введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении

В Росавиации пояснили, что данные ограничения необходимы для безопасности полетов.

Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00, Краснодар – с 09.00 до 23.00 по московскому времени.