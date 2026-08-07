Четыре машины сгорели возле дома в Красногвардейском районе Петербурга

Четыре автомобиля сгорели на парковке возле жилого дома в Санкт-Петербурге Четыре машины сгорели возле дома в Красногвардейском районе Петербурга

Москва7 авг Вести.Автомобили BMW, Chevrolet и две машины Lada загорелись на парковке возле многоквартирного жилого дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Сообщение о пожаре возле дома 10 по Пейзажной улице поступило в 02.23 пятницы, 7 августа.

В автомобиле марки BMW выгорел моторный отсек, в двух автомобилях марки Lada сгорели сгораемые части, частично оплавились части кузова в автомобиле марки Chevrolet написали в пресс-службе

Сведения о пострадавших не поступали.

В 02.49 пожар ликвидирован силами десяти человек личного состава на двух единицах техники.