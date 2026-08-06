Контейнеры загорелись на парковке в Курортном районе Санкт-Петербурга

Контейнеры загорелись в Курортном районе Санкт-Петербурга Контейнеры загорелись на парковке в Курортном районе Санкт-Петербурга

Москва6 авг Вести.Пожар произошел на территории парковки в петербургском Сестрорецке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в мессенджере МАХ.

06 августа в 01.11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, Горская, Владимирский проспект, дом 16. На территории парковки происходило горение контейнеров на площади 20 кв. метров написали в пресс-службе

Там также уточнили, что в 01.33 пожар был потушен силами десяти сотрудников на двух единицах техники. Сведений о пострадавших нет.

Судя по картам, по данному адресу расположена автозаправочная станция.