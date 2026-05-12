В ЦИК рассказали о праве заочно арестованных и иноагентов голосовать на выборах

ЦИК: заочно арестованные и иноагенты имеют право голосовать на выборах В ЦИК рассказали о праве заочно арестованных и иноагентов голосовать на выборах

Москва12 мая Вести.В Центральной избирательной комиссии РФ разъяснили, что российское законодательство не ограничивает активное избирательное право для граждан, признанных иностранными агентами, включенных в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, а также для тех, в отношении кого избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Ограничения активного избирательного права (права избирать) в отношении [таких категорий] граждан, законодательством о выборах не установлены сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК

В комиссии также уточнили, что специальных инструкций по взаимодействию с такими избирателями, в том числе на зарубежных участках, не выпускалось.