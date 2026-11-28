Цивилев напомнил, что КТК пользуется "весь мир" Цивилев: нефть из КТК судами доставляется по всему миру

Москва28 ноя Вести.Несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – проект двух стран, России и Казахстана, им пользуются и другие иностранные предприятия. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что добытая иностранными компания нефть попадает в КТК.

Это проект между двумя нашими странами, но в нем в качестве потребителей задействованы многие другие страны. Также на территории Казахстана работают не только казахские предприятия, и в том числе иностранные предприятия, которые добывают там нефть, и вся эта нефть единым потоком попадает в Каспийский трубопроводный консорциум, а дальше судами доставляется по всему миру отметил Цивилев

Утром 19 июля терминал КТК был атакован и приостановил погрузку. Нападению подверглись и два морских танкера ASIA, нефть компаний "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), NISSOS IOS, "Кашаган Б.В." и "Матен" (АО "НК "КазМунайГаз"). В ночь на 20 июля гражданский танкер в акватории морского терминала КТК подвергся атаке, возник пожар на палубе и в отсеках. Это не первая атака на объекты консорциума за последние полтора года: ранее ударам подвергались нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", административные корпуса терминала в Южной Озереевке и офис в Новороссийске.

Ранее Новак заявил, что за удары киевского режима по инфраструктуре КТК платят европейские потребители.