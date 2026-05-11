Датские призывники заменят в Гренландии часть строевых солдат, названы причины TV2: датские призывники заменят в Гренландии часть строевых солдат

Москва11 мая Вести.Датские призывники будут задействованы в Гренландии для выполнения части работы строевых солдат. Такую информацию распространил телеканал TV2 со ссылкой документы вооруженных сил.

По информации телеканала, армия Дании испытывает серьезные проблемы с количеством строевых солдат для работы в Арктике.

Поэтому было принято решение передать часть задач призывникам сообщил телеканал

Первоначально к сентябрю в Гренландию хотят отправить примерно сотню призывников. В Гренландии у них будут оперативные задачи, включаю охрану и защиту критически важной инфраструктуры.

В январе телеканал сообщал, что Дания перебросила группу военных во главе с начальником штаба в Гренландию.