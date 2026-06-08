Москва8 июнВести.Давка образовалась у одного из магазинов с косметикой на Новом Арбате в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Владельцы торговой точки анонсировали в TikTok бесплатную раздачу косметики, причем они обещали, что унести можно будет столько, сколько захочется.
На деле у магазина выстроилась огромная очередь и началась давка, подростки начали толкаться и ссориться из-за бесплатных помад и кремовпишет Mash
На место приехали сотрудники правоохранительных органов и машина скорой помощи. О наличии пострадавших ничего не сообщается.