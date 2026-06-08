Давка на Новом Арбате в Москве: подростки поссорились из-за бесплатной косметики Подростки устроили давку из-за бесплатной косметики в центре Москвы

Москва8 июн Вести.Давка образовалась у одного из магазинов с косметикой на Новом Арбате в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцы торговой точки анонсировали в TikTok бесплатную раздачу косметики, причем они обещали, что унести можно будет столько, сколько захочется.

На деле у магазина выстроилась огромная очередь и началась давка, подростки начали толкаться и ссориться из-за бесплатных помад и кремов пишет Mash

На место приехали сотрудники правоохранительных органов и машина скорой помощи. О наличии пострадавших ничего не сообщается.