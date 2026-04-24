Дело экс-главы департамента Приморья могут передать в Москву Уголовное дело экс-главы департамента Приморья направят в Верховный суд

Москва24 апр Вести.Уголовное дело бывшего руководителя департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Натальи Соколовой, обвиняемой в незаконной продаже земельных участков на сумму около 28 миллионов рублей, направили в Верховный суд РФ для определения подсудности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Отмечается, что фигурантка настаивает на рассмотрении ее дела в Московском городском суде.

В связи с поступлением ходатайства обвиняемой об изменении территориальной подсудности уголовного дела и передаче его в Московский городской суд, уголовное дело направлено в Верховный Суд Российской Федерации для разрешения ходатайства говорится в сообщении

По данным следствия, в 2016 году чиновница из личной заинтересованности незаконно продала два земельных участка площадью 2,4 тысячи квадратных метров и 4,2 тысячи квадратных метров во Владивостоке без торгов по льготной цене. В результате госимущество выбыло из собственности края, а региональному бюджету был причинен ущерб на сумму около 28 миллионов рублей.

Уголовное дело 15 апреля поступило в Первореченский районный суд Владивостока.

Также в отношении Соколовой в Советском районном суде Владивостока слушается уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Прокуратура края также добивается конфискации имущества бывшей чиновницы на сумму более 27 миллионов рублей.