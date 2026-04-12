Дело возбуждено по факту организации свалки с опасными отходами под Ульяновском

Москва12 апр Вести.В Ульяновской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении местной организации, устроившей свалку рядом с населенным пунктом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Барышским МСО СУ СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту размещения опасных отходов в Кузоватовском районе Ульяновской области (ч.1 ст. 247 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным правоохранителей, отходы I-IV класса опасности скапливались на участке возле села Волынщина с 2014-го по 2025 год. В результате специалисты зафиксировали загрязнение почвы солями тяжелых металлов. Ущерб окружающей среде оценивается в порядка 350 миллионов рублей.