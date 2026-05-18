Дело возбуждено после смерти работника нефтегазовой организации под Оренбургом

Москва18 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после смерти работника нефтегазовой организации в Оренбургской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК)

По данным следствия, вечером 13 мая вблизи поселка Ленина Первомайского района при проведении работ по стравливанию газа из трубопровода произошла его разгерметизация. В результате оператор нефти и газа получил травму грудной клетки, от которой умер.

По факту смерти работника нефтегазовой организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен детальный осмотр места происшествия, изъяты документы, назначены судебные экспертизы.