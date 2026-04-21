Москва21 апрВести.Девушкой, получившей в подарок гору роз стоимостью около 70 миллионов рублей, оказалась 16-летняя дочь одного крупного московского предпринимателя. Данные привел канал Mash.
По имеющимся данным, корзины с десятками тысяч роз были доставлены ночью 19 апреля в подъезд жилого комплекса в столичном районе Раменки.
Большую часть цветов выкинули сотрудники УК - девочка оставила себе только пару коробокговорится в сообщении
Предположительно, отправителем щедрого подарка может быть житель Краснодара.