16-летняя дочь московского бизнесмена получила в подарок розы за 70 млн рублей

Москва21 апр Вести.Девушкой, получившей в подарок гору роз стоимостью около 70 миллионов рублей, оказалась 16-летняя дочь одного крупного московского предпринимателя. Данные привел канал Mash.

По имеющимся данным, корзины с десятками тысяч роз были доставлены ночью 19 апреля в подъезд жилого комплекса в столичном районе Раменки.

Большую часть цветов выкинули сотрудники УК - девочка оставила себе только пару коробок говорится в сообщении

Предположительно, отправителем щедрого подарка может быть житель Краснодара.