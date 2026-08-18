Развожаев: девять БПЛА сбито во время двух атак ВСУ на Севастополь

Девять беспилотников сбито за ночь в Севастополе Развожаев: девять БПЛА сбито во время двух атак ВСУ на Севастополь

Москва18 авг Вести.Сины противовоздушной обороны в ходе отражения атак ВСУ сбили девять беспилотных летательных аппаратов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников... Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о четырех возгораниях травы в разных районах города написал глава города

Он также добавил, что в результате атак никто из людей не пострадал.